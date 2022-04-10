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Минобороны сообщило об уничтожении базы батальона «Днепр»

Минобороны России заявило об уничтожении ракетами базы батальона «Днепр» в селе Звонецкое

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» в селе Звонецкое. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, фрегат Черноморского флота за сутки выпустил четыре крылатые ракеты «Калибр» по объектам украинской военной инфраструктуры.

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Варвара Кошечкина
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