Минобороны сообщило об уничтожении базы батальона «Днепр»

Минобороны России заявило об уничтожении ракетами базы батальона «Днепр» в селе Звонецкое

Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» в селе Звонецкое. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, фрегат Черноморского флота за сутки выпустил четыре крылатые ракеты «Калибр» по объектам украинской военной инфраструктуры.