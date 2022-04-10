Французский экономист допустил падение доллара в пользу рубля

Экономист дель Валль заявил, что изоляция Россию может привести к падению доллара

Французский политолог и экономист Александр дель Валль допустил, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и юаня. Об этом он написал в статье для журнала Valeurs actuelles, передает РИА Новости.

В частности, готовность Венгрии платить за российский газ в рублях указывает на начало раскола в Евросоюзе по вопросу отношений с Россией, считает эксперт. По его мнению антироссийская политика США может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые согласилась получать за свою нефть Саудовская Аравия. «Похоже, скоро самому понятию "нефтедоллар" придет конец», — констатировал он.

Дель Валль высказал мнение, что восстановлению рубля способствуют два фактора: покупка газа странами ЕС, а также устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и газ. «Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», — подчеркнул эксперт.