Девушка заказала платье онлайн и рассмешила подписчиков во время примерки

Блогерша Лаура Дадома рассмешила подписчиков отличием платья в реальности от фото на сайте

Блогерша Лаура Дадома заказала платье в онлайн-магазине британского бренда Boohoo и рассмешила подписчиков во время примерки. На соответствующий ролик, опубликованный в ее TikTok, обратила внимание редакция The Sun.

Как сообщает издание, пользовательница сети с никнеймом @lauradadoma долго искала элегантное трикотажное платье и в конечном счете приобрела наряд подходящего фасона на сайте упомянутого бренда за 20 фунтов стерлингов (около 2000 рублей). Однако полученный предмет гардероба, по ее словам, сильно отличался от желаемой одежды.

Так, на снимках из интернет-магазина модель демонстрировала облегающее миди-платье с поясом из фактурного трикотажа белого цвета. На размещенном в сети видео покупательница показала, как оно выглядит в реальной жизни. Дадома отметила, что на самом деле вещь полностью прозрачная и гораздо короче, чем выглядела на фото. Кроме того, пояс, который должен был располагаться на талии, оказался на ее груди. «И это я взяла на размер больше привычного», — добавила девушка.

Покупка удивила и зрителей видео. «Это настолько плохо, что даже смешно», «Такое не сшить, даже если очень захотеть!», «Я заказывала такое, но в сером цвете. То же самое, только оно еще было чересчур длинным», — высказывались юзеры в комментариях.

Ранее в апреле юзерша из США продумывала образ для свадьбы и, не найдя ничего подходящего в магазинах, заказала вечерний наряд у профессиональной швеи. Предварительно девушка отправила фотографию желаемой модели. Вместо платья цвета фуксии с корсетным лифом и разрезом от бедра заказчица получила «неумело скроенную занавеску», которая рассмешила пользователей сети.