Forbes: общее состояние миллиардеров моложе 30 лет в 2022 году достигло 25,8 млрд долларов

Журнал Forbes раскрыл заработок самых молодых миллиардеров в 2022 году. Их совокупное состояние достигло 25,8 млрд долларов.

В рейтинге миллиардеров моложе 30 лет оказались 12 человек, четыре из них — новички, которые заработали состояние самостоятельно. Так, возглавил список 29-летний американец Гэри Ван ($5,9 млрд), который основал криптовалютную биржу FTX вместе с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Биржа работает с 2019 года, объем ее транзакций в день может достигать 15 млрд долларов.

На втором месте оказался 27-летний Райан Бреслоу, который бросил Стенфордский университет, чтобы основать сервис для онлайн-оплаты Bolt. Его состояние оценивается в 2 млрд долларов. На третьем месте с состоянием по 1,5 млрд долларов у каждого находятся Педро Франчески и Энрике Дубургас. Они запустили стартап по выпуску кредитных карт Brex, который сейчас оценивается в 12,3 млрд долларов.

Пятеро молодых миллиардеров из 12 унаследовали свое состояние, а семь развили бизнес самостоятельно. Известно, что в прошлогоднем рейтинге миллиардеров моложе 30 лет было 10 человек, но сумма их совокупного состояния на 3,7 млрд превышала состояние группы 2022 года. Общий рейтинг богатейших людей мира Forbes впервые возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. К 11 марта его состояние составило 219 млрд долларов.

Ранее Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин мира старше 50 лет. В рейтинг вошли представительницы из Европы, Ближнего Востока и Африки. Среди прочих, в рейтинге оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеал, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, соосновательница и медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи. Также в список вошла белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.