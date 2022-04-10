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Умер писатель Джек Хиггинс

Британский писатель Джек Хиггинс умер в возрасте 92 лет
Джек Хиггинс

Джек Хиггинс. Фото: Global Look Press

Британский писатель Джек Хиггинс (настоящее имя — Гарри Паттерсон) умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщило издательство HarperCollins, передает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Как стало известно, Хиггинс умер в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Других подробностей не приводится.

Джек Хиггинс известен как автор триллеров и шпионских романов. За свою жизнь он написал 85 произведений. Мировая известность к писателю пришла после опубликования романа «Орел приземлился» в 1975 году. Среди других известных произведений Хиггинса «Отходная молитва», «Ангел смерти», «День расплаты».

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Марина Совина
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