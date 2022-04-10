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Глава СКР поручил расследовать провокацию против ВС России в Ирпени

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию против ВС России в Ирпени

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию против Вооруженных сил (ВС) РФ в Ирпени Киевской области, сообщает ведомство.

По данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень. По информации военного ведомства, сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела погибших от обстрелов артиллерии ВСУ мирных жителей, чтобы подобной постановочной акцией продемонстрировать якобы совершенные ВС РФ преступления.

«Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках», — сообщили в СКР.

9 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о подготовке киевским режимом постановочной акции для обвинения российских войск в убийствах гражданских. По его словам, в качестве «бесспорных доказательств» в лесном массиве СБУ представит тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих. В дальнейшем, указали в ведомстве, видеоматериалы планируют распространить через западные СМИ.

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Алина Гончарова
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