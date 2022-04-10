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В Минздраве предупредили россиян об опасности горячих алкогольных напитков

Психиатр-нарколог Минздрава России Брюн: горячие алкогольные напитки ускоряют опьянение

Фото: Pixabay

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил россиян об опасности употребления горячих алкогольных напитков. Его слова передает РИА Новости.

Брюн считает, что такие напитки вызывают ожоги и ускоряют опьянение. Он объяснил, что именно поэтому любые напитки должны быть комфортной температуры, не превышающей 37 градусов. «Иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта», — рассказал врач. Он добавил, что всасывание алкоголя в горячей среде происходит быстрее вследствие расширения сосудов, поэтому и опьянение наступает быстрее.

Ранее врач-психиатр, генеральный директор Медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов предупредил россиян об опасности употребления алкоголя для снятия стресса. По словам психиатра, борьба с негативными эмоциями с помощью алкоголя является попыткой убежать от реальности.

Марина Совина
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