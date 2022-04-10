В Германии допустили массовую безработицу при резком отказе от российского газа

Премьер Баварии Зедер предупредил о безработице в Германии при резком отказе от газа из РФ

Премьер Баварии Маркус Зедер допустил массовую безработицу в Германии в случае резкого отказа от газа из РФ. Об этом пишет ТАСС.

Зедер предупредил, что зависимость от российских углеводородов следует преодолевать постепенно, иначе Германию ждут негативные последствия. «Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», — пояснил он.

Премьер отметил, что страна столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями, если резко и полностью запретить импорт энергоносителей. Известно, что правительство ФРГ около года собирается обрести независимость от поставок российских угля и нефти. Для этого на севере строятся два терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее депутаты Европарламента призвали полностью отказаться от российских энергоносителей. Депутаты считают, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия парламента не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются. На данный момент Евросоюз отсрочил полный отказ от закупок угля из России на месяц.