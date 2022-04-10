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Глава СКР поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко

Глава СКР Бастрыкин велел возбудить дело против депутата Верховной Рады Наливайченко

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, сообщает ведомство.

Депутат в эфире одного из украинских телеканалов заявил о намерении киевского режима ликвидировать участников российской спецоперации после окончания боевых действий. По словам Наливайченко, если их «не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились».

В связи с этим Бастрыкин велел провести необходимые мероприятия для установление всех обстоятельств дела.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил, что она стала ответом на призывы о помощи со стороны глава Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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