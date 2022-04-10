Глава СКР поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко

Глава СКР Бастрыкин велел возбудить дело против депутата Верховной Рады Наливайченко

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, сообщает ведомство.

Депутат в эфире одного из украинских телеканалов заявил о намерении киевского режима ликвидировать участников российской спецоперации после окончания боевых действий. По словам Наливайченко, если их «не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились».

В связи с этим Бастрыкин велел провести необходимые мероприятия для установление всех обстоятельств дела.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил, что она стала ответом на призывы о помощи со стороны глава Донецкой и Луганской народных республик.