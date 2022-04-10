Лидер французских коммунистов призвал голосовать против Ле Пен

Лидер коммунистов Франции Руссель призвал голосовать против Ле Пен во втором туре

Лидер французских коммунистов Фабьен Руссель не выразил поддержки действующему президенту страны Эммануэлю Макрону, однако призвал своих сторонников во втором туре президентских выборов голосовать против кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», — написал Руссель, набравший в первом туре выборов, по данным телеканала BFMTV, 2,1 процента голосов.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства. По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.

