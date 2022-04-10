Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидер французских коммунистов призвал голосовать против Ле Пен

Лидер коммунистов Франции Руссель призвал голосовать против Ле Пен во втором туре
Фабьен Руссель

Фабьен Руссель. Фото: Reuters

Лидер французских коммунистов Фабьен Руссель не выразил поддержки действующему президенту страны Эммануэлю Макрону, однако призвал своих сторонников во втором туре президентских выборов голосовать против кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», — написал Руссель, набравший в первом туре выборов, по данным телеканала BFMTV, 2,1 процента голосов.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства. По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы первые официальные данные по выборам во Франции
В Минфине рассказали о попытках Запада довести Россию до дефолта
США отказались передавать Украине истребители через базу Германии
Стали известны участники второго тура президентских выборов в Южной Осетии
Жители столицы назвали символы «ламповой Москвы»
В Турции приняли план для привлечения российских туристов
В МИД России заявили о возможности расширения списка нежелательных лиц
Опубликованы данные экзитполов по выборам президента Франции
Кандидат в президенты Франции призвал не голосовать за Ле Пен
Стерлинг назвал победу над Яном воплощением мечты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.