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Бывший глава ДНР рассказал о платной охоте СБУ на жителей Донбасса

Экс-глава ДНР Бородай обвинил Украину в организации «сафари» на жителей Донбасса

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Украинские военные и представители спецслужб страны организовывали платную охоту на жителей Донбасса. В этом их обвинил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-глава ДНР Александр Бородай в разговоре с URA.RU.

Он пояснил, что речь шла о «снайперских сафари» для тех, кто хотел попробовать свои навыки в реальной боевой ситуации, а не на стрельбищах. «Что может быть увлекательнее и зажигательнее, чем охота на живых людей, которые могут выстрелить в ответ, что существенно повышает количество адреналина в крови», — сказал он.

Бородай уточнил, что такие поездки регулярно организовывались в 2015-м и 2016-м годах, при этом организатором таких «охот» выступала СБУ.

4 апреля фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления палаты, согласно которому предлагается признать присутствие на Украине геноцида русских. В подтверждение депутаты привели подписанный 14 апреля 2014 года бывшим спикером Верховной Рады Украины указ о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины». По словам политиков, этим документом был на нормативно-правовом уровне был закреплен курс на уничтожение жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), большинство жителей которых являются русскими.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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