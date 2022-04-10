Россиянам назвали самый выгодный период отпуска на майские праздники

Эксперты назвали самыми выгодными днями отпуска на майские праздники период с 2 по 8 мая

В 2022 году отпуск на майские праздники выгодно брать со 2 по 8 мая. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает РИА Новости.

В документе поясняется, что 2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику, отмечают эксперты.

В то же время директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин предупредил россиян, что в другие майские дни оплата отпуска будет зависеть от графика работы, системы оплаты труда и других факторов. Он обратил внимание на то, что если отпуск включает нерабочие праздничные дни (1 или 9 мая), то они не идут в его счет и отпуск должен быть продлен или перенесен на другое время. Эксперт также напомнил, что в этом году в мае нерабочими являются дни с 1 по 3 мая, а также с 7 по 9 мая.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил россиянам о возможности взять дополнительный оплачиваемый отпуск. В частности, право на такой отпуск имеют работники, которые заняты на предприятиях с вредными и/или опасными условиями труда. Помимо этого дополнительные дни отпуска могут оформить россияне с ненормированным режимом рабочего времени, а также те, чьи рабочие обязанности носят особый характер, и те, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.