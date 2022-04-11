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Муцениеце возмутилась слухами о воссоединении с Прилучным

Агату Муцениеце возмутили слухи о воссоединении с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

33-летняя российская актриса Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с экс-супругом, актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает StarHit.

Актриса призвала поклонников следить за ее творчеством и не лезть в личную жизнь. «Почитав все, что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем, а вас. Мне кажется, что вы увлеклись. Вам показалось, что вы являетесь непосредственными участниками моей жизни. Так вот! Расставлю наконец-то границы. Ваш кумир принадлежит только себе, как и любой другой человек», — возмутилась Муцениеце.

Звезда также попросила фанатов не задавать ей вопросы о воссоединении с Прилучным, с которым актриса воспитывает двоих детей — 9-летнего Тимофея и 6-летнюю Мию. «Перестаньте обсуждать, кто с кем спит или не спит. Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время. В своем грязном белье мы сами разберемся. И если очень нужен будет ваш совет, обязательно к вам обратимся», — заключила Агата.

Ранее Муцениеце поведала, что не встречается с Павлом Прилучным, однако экс-пара сохраняет дружеские отношения ради воспитания общих детей.

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Анастасия Астахова
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