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Россиянам с лишним весом посоветовали сдать несколько анализов

Диетолог Расен посоветовал проверить гормоны, если при диете не удается похудеть

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Диетолог-консультант, советник Российской Академии Естествознания по биологическим наукам, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии (РоСНДП) Асбйорн Расен посоветовал россиянам с лишним весом сдать несколько анализов. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам врача, если не удается похудеть даже несмотря на диеты и спорт, нужно проверить кровь на гормоны и витамины. Так, стоит сделать четыре теста на гормоны щитовидной железы, говорит он: ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ. «Эти четыре теста необходимы для точной оценки функции щитовидной железы, нашей основной железы метаболизма. Почти невозможно иметь низкое содержание жира в организме, если не лечить гипотиреоз (снижение активности щитовидной железы)», — предупреждает врач.

Нормальное количество витамина D, говорит Расен, может быть связано с успехом диет. Высокий уровень гормона стресса кортизола, продолжает врач, вызывает отложение жира на животе, разрушение мышц, провоцирует вымывание кальция из костей, ускоряет процесс старения и связан с потерей памяти, беспокойством, депрессией и низким либидо.

Помочь терапевту дать рекомендации по питанию и физической активности, добавляет врач, может и оценка гормона роста IGF-1. Он необходим для поддержания здоровья костей, кожи и волос, сильной мышечной массы, и его уровень падает при недосыпе, диабете, гипотериозе, остеопорозе и анорексии.

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В свою очередь, врач-эндокринолог Мария Елесина советует сдать анализы на лептин — вещество, вырабатываемое жировыми клетками и притупляющее чувство голода. По словам Елесиной, стоит сдать и анализ на гормон голода грелин. Повышение уровня грелина, добавляет врач, стимулирует голод и снижает уровень лептина. После приема пищи уровень грелина снижается, но у людей с избыточной массой тела этого может не происходить, рассказывает специалист. Однако врожденные проблемы с лептином и грелином редки.

Ранее гинекологи перечислили четыре причины, по которым в некоторых случаях результаты теста-полоски на беременность могут оказаться ложноположительными. В частности, на результат могут влиять принятые лекарства и недавно перенесенный выкидыш.

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Александра Лисица
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