США раскрыли подробности поставок оружия на Украину

Представитель Пентагона заявил о неспособности армии Украины использовать C-400

Оружие от иностранных партнеров доставляется на Украину 8-10 авиарейсами ежедневно и «почти постоянным» потоком наземных колонн. Подробности поставок раскрыл представитель Пентагона, передает РИА Новости.

В ведомстве США заявили, что армия Украины не в состоянии использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) C-400. Отмечается, что о возможности поставок указанных вооружений, в том числе из Турции, неизвестно американской стороне.

Ранее представитель американского оборонного ведомства рассказал, что ряд стран отправили танки в помощь армии Украины. Официально о таких поставках заявила только Чехия. По его словам, некоторые страны также изучают возможность поставок вооружений украинской стороне.