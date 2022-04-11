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США раскрыли подробности поставок оружия на Украину

Представитель Пентагона заявил о неспособности армии Украины использовать C-400

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Оружие от иностранных партнеров доставляется на Украину 8-10 авиарейсами ежедневно и «почти постоянным» потоком наземных колонн. Подробности поставок раскрыл представитель Пентагона, передает РИА Новости.

В ведомстве США заявили, что армия Украины не в состоянии использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) C-400. Отмечается, что о возможности поставок указанных вооружений, в том числе из Турции, неизвестно американской стороне.

Ранее представитель американского оборонного ведомства рассказал, что ряд стран отправили танки в помощь армии Украины. Официально о таких поставках заявила только Чехия. По его словам, некоторые страны также изучают возможность поставок вооружений украинской стороне.

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Виктория Кондратьева
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