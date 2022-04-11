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США рассказали о передаче танков Украине некоторыми странами

Представитель Пентагона заявил, что Чехия и ряд других стран передали танки Украине

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Ряд стран отправили танки в помощь армии Украины, еще несколько государств рассматривают такую возможность. О передаче вооружений Киеву заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Некоторое количество танков были поставлены Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72», — рассказал представитель ведомства США. По его словам, некоторые страны также изучают возможность поставок вооружений украинской стороне.

Отмечается, что официально о поставках танков советского производства Киеву заявляла только Чехия.

Ранее германский оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов отправить Украине танки Leopard 1 и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Глава концерна Армин Паппергер уточнил, что всего Rheinmetall может предоставить Киеву до 50 танков, это может занять до трех месяцев.

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Виктория Кондратьева
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