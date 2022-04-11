Оценено преимущество вложений в жилье над покупкой старой машины

Академик РАН Тосунян объяснил, что вложения в квартиру выгоднее покупки подержанного авто

Покупка квартир оказалась более выгодным вложением средств, чем приобретение машины с рук. Преимущества инвестиций в недвижимость оценил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. Об этом пишет «Парламентская газета».

Эксперт считает, что при наличии лишних денег жилье — всегда оправданное вложение, поскольку цены на недвижимость менее всего подвержены волатильности. Однако этот актив потребует как финансовых, так и организационных затрат — как минимум, его нужно застраховать и оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, нет гарантии, что приобретенную в качестве инвестиций квартиру сразу удастся сдать в аренду.

«Но если сравнивать вложения в жилье на вторичном или первичном рынке и в подержанный автомобиль, то жилье в этом случае выглядит более основательным и перспективным», — заявил Тосунян. Он объяснил, что недвижимость продолжает быть самым надежным решением бытовых вопросов россиян, и спрос на квартиры вряд ли упадет.

Специалист также спрогнозировал, что строительство жилья не остановится, так как оно считается одним из драйверов экономики. «Другое дело, что на этом рынке зависимость от импорта есть… но все же не в такой степени, как в других отраслях. Главное, чтобы жилье реализовывалось по разумным ценам. Люди готовы и хотят в него инвестировать, особенно когда желают обустроить элементарный быт своей семьи», — отметил Тосунян.

Ранее в России оценили преимущество аренды жилья над покупкой квартир в ипотеку — снимать помещение оказалось в три раза выгоднее. В 24 крупных городах стоимость аренды составляла в среднем 57 процентов от ежемесячного взноса по кредиту, разница была чуть более 13 тысяч рублей.