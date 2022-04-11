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Байдену показали плакат и напомнили о смертельном американском оружии за рубежом

Плакат об американском оружии за рубежом развернули перед президентом США Байденом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Плакат об американском оружии за рубежом развернули перед президентом США Джо Байденом на газоне Белого дома, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел, когда глава государства покидал мероприятие о противодействии вооруженному насилию в США. Байден пожимал руки собравшимся на газоне перед резиденцией президента. Один из гостей показал небольшой плакат с надписью «Оружие США — самое смертельное за рубежом». Он развернул его перед политиком. О подробностях происшествия не сообщается.

Ранее аналитики издания Rai Al Youm заявили, что Россия вытеснила США с мирового рынка оружия за счет возросшего качества продукции военной промышленности.

Они указали, что спрос на американское вооружение падает. Автор статьи особо отметил прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, если не все. Также он напомнил о развитии российского арсенала сверхзвуковых ракет.

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Марина Совина
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