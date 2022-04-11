Байдену показали плакат и напомнили о смертельном американском оружии за рубежом

Плакат об американском оружии за рубежом развернули перед президентом США Байденом

Плакат об американском оружии за рубежом развернули перед президентом США Джо Байденом на газоне Белого дома, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел, когда глава государства покидал мероприятие о противодействии вооруженному насилию в США. Байден пожимал руки собравшимся на газоне перед резиденцией президента. Один из гостей показал небольшой плакат с надписью «Оружие США — самое смертельное за рубежом». Он развернул его перед политиком. О подробностях происшествия не сообщается.

Ранее аналитики издания Rai Al Youm заявили, что Россия вытеснила США с мирового рынка оружия за счет возросшего качества продукции военной промышленности.

Они указали, что спрос на американское вооружение падает. Автор статьи особо отметил прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, если не все. Также он напомнил о развитии российского арсенала сверхзвуковых ракет.