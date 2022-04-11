Самбурская показала внешность до похудения

Актриса Настасья Самбурская показала свою фигуру с лишним весом на фото 2014 года

Звезда сериала «Универ», российская актриса и модель Настасья Самбурская показала свою фигуру с лишним весом. Соответствующим фото она поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном архивном кадре, сделанном до похудения, актриса позировала в серой облегающей кофте, а также майке и узких джинсах темно-синего цвета. При этом на снимке видны округлившиеся щеки, бока и живот Самбурской. «2014 год. Кто-то просил меня сегодня показать фотографию, когда я была толстой», — подписала снимок знаменитость.

В то же время звезда показала селфи, на котором она запечатлена в красном нижнем белье. На фото видно, что у нее появился рельефный пресс, тело обрело стройную форму, а скулы — заострились. «А это сейчас», — отметила Самбурская, которая периодически делится с подписчиками видео своих тренировок.

В апреле 2021 года Настасья Самбурская рассказала об использовании скотча при съемке секс-сцен. В Instagram-сторис звезду спросили, может ли возникать «химия» между артистами при работе над подобными эпизодами. «Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного: чтобы побыстрее это все закончилось», — ответила знаменитость. Она приложила фото, на которой ее грудь обмотана бежевой клейкой лентой.