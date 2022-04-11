Названы самые удачные фасоны купальников для маленькой груди

Перевернутое бикини назвали удачным фасоном купальника для обладательниц маленькой груди

Модный редактор Софи Кокетт назвала самые удачные фасоны бикини для женщин с маленькой грудью. Об этом она написала в своей колонке в журнале Glamour.

Журналистка призналась, что является обладательницей размера В (второй размер по российской системе). Она считает, что имеет достаточно большой выбор подходящих ее фигуре купальников: от бикини с бра-«шторками» и бандо до халтеров с завязками вокруг шеи. Тем не менее, по мнению Кокетт, не все женщины удовлетворены своей небольшой грудью и хотели бы визуально ее увеличить.

Самый простой для этого способ, по словам автора материала, приобрести бра с эффектом push-up или модели треугольной формы со специальными вкладышами. Кроме того, редактор рекомендует обратить внимание на актуальные в настоящий момент перевернутые бикини, бретели которых можно скрестить таким образом, чтобы приподнять грудь и придать ей нужную форму.

Ранее в апреле блогерша Дженнифер Уорнс поделилась простым способом, который поможет правильно определить размер бюстгальтера. При этом для того, чтобы им воспользоваться, не потребуются вспомогательные средства или измерительная лента: эксперт посоветовала проследить за поясом и бретелями бра в течение дня.