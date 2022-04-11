Милош Бикович рассказал о покупке квартир

Актер Милош Бикович рассказал, что купил квартиру матери, а после себе

Сербский и российский актер, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал о покупке недвижимости. Он поделился подробностями в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Во время разговора Бикович уточнил, что, после того, как он начал получать большие гонорары, у него появилось стремление покупать недвижимость. «Первое, что я сделал, купил маме квартиру, потом — себе. Но я не думаю, что я буду коллекционировать их», — уточнил актер.

Бикович также отметил, что в детстве вместе с матерью он несколько раз переезжал и жил в разных районах Белграда. Одно время семья жила в квартире площадью 19 квадратных метров, где была маленькая комната с двумя кроватями, туалет и кухня. По словам актера, ощущение дома формируется у него только сейчас.

Во время интервью Бикович также рассказал подробности получения российского гражданства. Однажды ему позвонили из администрации президента, на тот момент он жил в России на протяжении 10 лет. Актер уточнил, что инициатива присвоить ему гражданство была обоюдной, и это решение никак не было связано с политикой.