В ЕС отложили обсуждение нефтегазовых санкций против России

Боррель заявил, что ЕС не принял решений по санкциям против российской нефти и газа

Главы МИД по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге не приняли решений по санкциям в отношении российской нефти и газа, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились отложить и продолжить обсуждение», — заявил Боррель.

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофода заявил, что Европейский союз намерен продолжить экономическое давление на Россию и в ближайшее время обсудит введение шестого пакета антироссийских санкций. «Со стороны Дании мы будем готовы зайти так далеко, как только сможем, чтобы найти консенсус по санкциям, в том числе и по энергетике. И я надеюсь, что на этот раз это сработает», — добавил министр.