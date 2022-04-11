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Словакия опровергла сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

Премьер Словакии назвал ложными сведения об уничтожении переданной Украине системы С-300

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сведения об уничтожении переданной Словакией на Украину системы С-300 не являются правдой. Об этом заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер, передает РИА Новости.

Премьер опроверг заявление Министерства обороны России об уничтожении зенитного ракетного дивизиона С-300, назвав эти данные ложными. «Я хотел бы отметить, что это ложная информация», — сказал он.

Глава МИД Словакии Иван Корчок в свою очередь заявил, что он не может подтвердить или опровергнуть, была ли уничтожена на Украине именно поставленная словацкой стороной С-300. «Мы получили эту информацию, но я не могу ничего сказать, мы не имеем подтвержденной информации или доказательств», — отметил министр.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, «поставленного Киеву одной из европейских стран». По его словам, также были уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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8 апреля стало известно, что Словакия тайно и на безвозмездной основе поставила Украине свой единственный ЗРК С-300 советского производства. Сообщалось также, что взамен этого комплекса США пообещали прислать в страну четыре батареи системы ПВО Patriot.

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Виктория Кондратьева
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