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Минобороны сообщило об уничтожении четырех зенитных ракетных комплексов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении «Калибрами» поставленного из Европы дивизиона С-300 ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, «поставленного Киеву одной из европейских стран». Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также были уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Поражены до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил, уточнил Конашенков.

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10 апреля официальный представитель Минобороны России также сообщал, что в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев российские военные уничтожили выявленные разведкой пусковые установки ЗРК С-300, принадлежащие ВСУ.

8 апреля стало известно, что Словакия тайно и на безвозмездной основе поставила Украине свой единственный ЗРК С-300 советского производства. Сообщалось также, что взамен этого комплекса США пообещали прислать в страну четыре батареи системы ПВО Patriot.

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Евгения Куликова
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