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Минобороны заявило об уничтожении украинских зенитных ракетных комплексов

Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили выявленные разведкой пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 10 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, цели были поражены в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

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Представитель Минобороны отметил также, что российскими средствами противовоздушной обороны недалеко от населенных пунктов Ольховатовка, Новая астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка вторая и Веселое в небе были сбиты восемь украинских беспилотников.

8 апреля стало известно, что Словакия тайно и на безвозмездной основе передала Украине свой единственный ЗРК С-300 советского производства. Сообщалось также, что взамен этого комплекса США пообещали прислать в страну четыре батареи системы ПВО Patriot.

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Евгения Куликова
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