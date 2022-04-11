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В России появится новый способ покупки автомобилей

Россияне смогут продавать и покупать машины через портал госуслуг

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российское правительство расширит возможности пользователей портала госуслуг, сообщается на сайте кабмина. В частности, первой негосударственной услугой, появившейся на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей.

Как отмечается в сообщении, новым способом купли-продажи машин смогут воспользоваться граждане, которые разместили данные о своих автомобилях в личном кабинете. Обновленный функционал госуслуг позволит подписывать договоры купли-продажи электронными подписями. До сих пор на госуслугах можно было лишь снимать машины с госрегистрации.

Как пояснили «Российской газете» источники в МВД, информация о договоре купли-продажи авто будет сразу доступна в информационной системе ГИБДД. Поэтому прежнему собственнику не будут приходить штрафы за нарушения нового владельца машины. Покупатель, в свою очередь, не будет расплачиваться за нарушения, допущенные прежним собственником. Кроме того, будет упрощен порядок регистрации автомобилей для граждан, заключивших сделку с помощью госуслуг.

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Нина Ташевская
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