В Китае из «Фантастических тварей» удалили упоминание однополых отношений

В Китае «Фантастических тварей» подвергли цензуре из-за упоминания однополых отношений

В Китае из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удалили упоминание однополых отношений. Об этом сообщает news.com.au.

Власти страны подвергли третью часть франшизы цензуре, и компания Warner Bros. согласилась вырезать из проекта одну сцену. Из него исчезли шесть секунд, в которых упоминается романтическая связь между волшебниками Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом. В фильме звучали фразы «потому что я был влюблен в тебя» и «летом мы с Геллертом влюбились».

В Warner Bros. подчеркнули, что внесенные изменения не оказали серьезного влияния на картину. Там отметили, что всегда стараются сохранять целостность каждой ленты.

«Мы хотим, чтобы люди во всем мире насладились этим фильмом, и для нас важно, чтобы китайские зрители тоже имели возможность посмотреть его, даже с такими незначительными правками», — пояснили в компании.

В феврале стало известно, что в Китае культовый сериал «Друзья» тоже подвергли цензуре. Китайские стриминговые сервисы Tencent, BiliBili, iQiyi и Youku удалили упоминания однополых отношений в нескольких эпизодах. Например, из шоу вырезали упоминания лесбиянок и разговоры о бывшей жене Росса Геллера Кэрол Уиллик, которая решает развестись, осознав свою гомосексуальность.