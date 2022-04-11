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Россияне заменят иностранцев на руководящих постах Chanel в России

ТАСС: Ирина Водяхина займет пост генерального директора Chanel в России

Фото: Matt Dunham / AP

Ирина Водяхина займет пост генерального директора французской компании Chanel в России вместо иностранного сотрудника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

Отмечается, что Водяхиной предстоит выполнять обязанности одновременно на двух руководящих постах. «Ирина Водяхина будет совмещать обязанности директора сети розничных бутиков по направлению "Мода" и функцию генерального директора», — пояснил собеседник агентства. По его словам, с середины 2020 года последнюю должность в России занимал уроженец Франции Винсент Дарбо.

Кроме того, согласно материалу, финансовым директором Chanel также станет россиянин. Таким образом, в данный момент бизнес «уходит от экспатов», заявил инсайдер.

Ранее в апреле сотрудники парижского бутика французской компании Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Анонимный менеджер магазина объяснила, что россияне свободно могут приобретать сумки модного дома в случае, если оплата по банковской карте проходит. «Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта», — объяснила сотрудница.

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