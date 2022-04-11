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Популярная европейская страна сняла все ограничения на въезд

Чехия с 9 апреля сняла все ограничения на въезд иностранцев

Фото: Stephan Schulz / Globallookpress.com

Чехия с 9 апреля сняла ограничения на въезд иностранцев из всех стран, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

Теперь путешественники могут посещать популярную европейскую страну без сертификата о вакцинации или подтверждения уважительной причины для поездки.

По данным ведомства, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии и других странах.

Ранее в феврале Чехия прекратила выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Исключения сделаны только для получения въездных документов по гуманитарным соображениям.

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Мария Гейн
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