Популярная европейская страна сняла все ограничения на въезд

Чехия с 9 апреля сняла все ограничения на въезд иностранцев

Чехия с 9 апреля сняла ограничения на въезд иностранцев из всех стран, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

Теперь путешественники могут посещать популярную европейскую страну без сертификата о вакцинации или подтверждения уважительной причины для поездки.

По данным ведомства, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии и других странах.

Ранее в феврале Чехия прекратила выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Исключения сделаны только для получения въездных документов по гуманитарным соображениям.

