Самый разыскиваемый преступник России опроверг причастность к убийству прокурора

Скрывавшийся 20 лет житель ХМАО отверг свою вину в трех убийствах, в том числе прокурора

Самый разыскиваемый преступник России Юрий Чекин выдвинул свою версию, которая опровергает его причастность к убийствам трех человек и подготовке к расправе над четвертым — экс-прокурором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Джавидом Дамировым в 2009-2010 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чекин, возглавлявший 30 лет назад региональное контрольно-ревизионное управление (КРУ) Минфина, помимо убийств обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в служебных злоупотреблениях, подделке документов, коррупции, хищении 15,6 миллиона рублей, а также хранении оружия.

В своих показаниях Чекин указывает, что ему не была выгодна смерть прокурора ХМАО Юрия Бедерина, убитого в июле 2000 года, потому что тот закрывал заказные дела против него «в связи с отсутствием состава преступления». Также экс-ревизор опроверг подготовку к убийству зампрокурора Дамирова, заявив, что его алчный сын подбросил ему в конспиративную квартиру сумку с оружием, а затем оговорил из мести — Чекин-младший считает, что отец обделил его с наследством.

Защита обвиняемого провела собственное расследование по двум другим убийствам знакомых Чекина и выяснила, что у погибших были враги, заинтересованные в их устранении. С Чекиным у жертв не было конфликтов, все спорные вопросы, на которые указывает следствие как на причину убийства, они урегулировали.

Чекин скрывался от правоохранителей 21 год в квартире в центре Югры. Его все эти годы обеспечивал сын, навещали родственники и жены.

Чекин был задержан 26 октября 2021 года, его сдал полиции сын.