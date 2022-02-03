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Самого разыскиваемого преступника России обвинили в приготовлении к убийству

Скрывавшегося 20 лет бывшего чиновника обвинили в подготовке к убийству зампрокурора Югры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В отношении одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина возбудили новое уголовное дело по статье 105 («Приготовление к убийству») УК РФ. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2009 году находившийся в международном розыске Чекин хотел лично убить заместителя прокурора Ханты-Манисйского автономного округа (Югры), для чего приобрел пистолет Макарова и боеприпасы. Летом 2010 года он попросил свою знакомую заманить проживавшего за городом заместителя прокурора в Ханты-Мансийск, где он собирался его убить. Но женщина отказалась, и планам Чекина не удалось осуществиться.

Юрий Чекин был задержан 26 октября после 20 лет розыска. По версии следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело.

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В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома. Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.

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Владимир Седов
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