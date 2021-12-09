В деле самого разыскиваемого преступника России появился новый эпизод

Одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина заподозрили еще в одном покушении — организации убийства бывшего заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель управления Следственного комитета России по ХМАО Денис Волощенко.

По его словам, новый эпизод был установлен в ходе расследования дела об убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, в котором обвинили Чекина.

В 2011 году Чекин, находясь в международном розыске, решил убить и экс-заместителя Бедерина. Выполнить эту работу он предложил своему знакомому за вознаграждение в размере восьми миллионов рублей. В качестве аванса киллер получил половину суммы, но затем от сделки отказался.

Против Чекина завели новое дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца»).

Расследование продолжается, следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Юрий Чекин был задержан 26 октября после 20 лет розыска. По версии следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это против Чекина прокуратура возбудила уголовное дело.

В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома. Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.