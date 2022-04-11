Российская ПВО сбила в Крыму украинский беспилотник

Источник РИА Новости сообщил, что ПВО России сбила на севере Крыма украинский беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила в Крыму украинский беспилотник. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По словам источника, инцидент произошел в районе поселка Таврический Красноперекопского района.

«По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник», — сказал собеседник.

Также источник уточнил, что обломки повредили один из домов, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают представители силовых ведомств региона.

10 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили выявленные разведкой пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).