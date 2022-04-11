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Подсчитаны 80 процентов голосов в первом туре выборов президента Франции

После подсчета более 80% голосов Эммануэль Макрон лидирует с 27,31%, Ле Пен получает 25,70
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Benoit Tessier / Reuters

Подсчитаны более 80 процентов голосов в первом туре выборов президента Франции. Данные МВД страны приводит РИА Новости.

На данный момент действующий лидер Эммануэль Макрон лидирует в первом туре с 27,31 процента, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает 25,70 проценнта.

Ранее в МВД Франции назвали данные после подсчета 65 процентов голосов на выборах президента страны. Тогда глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 26,88 процента уступала действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, набравшему 27,03 процента.

Марина Совина
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