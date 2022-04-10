Названы данные после подсчета 65 процентов голосов на выборах президента Франции

МВД Франции сообщило, что Макрон набрал 27,03% в первом туре после подсчета 65% голосов

В МВД Франции назвали данные после подсчета 65 процентов голосов на выборах президента страны. Сообщение ведомства в воскресенье, 10 апреля, приводит РИА Новости.

После подсчета большинства голосов глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступает действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону с 26,88 процента.

26,88 % набрала Марин Ле Пен после подсчета 65 процентов голосов

При этом Ле Пен лидировала по результатам подсчета 60 процентов голосов, однако теперь уступает Макрону с минимальным отрывом.

27,03 % набрал Эммануэль Макрон после подсчета 65 процентов голосов

Заявления кандидатов

Президент республики Эммануэль Макрон заявил, что второй тур выборов президента Франции, назначенный на 24 апреля, станет решающим в жизни страны и всей Европы.

Я призываю вас к объединению в большое политическое движение. Я прошу всех сограждан вне зависимости от их взглядов поддержать меня во втором туре. Он станет решающим для страны и для всей Европы Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон также поблагодарил тех кандидатов, которые уже высказались в его поддержку во втором туре. «Это решающий момент для будущего нашей нации, и я хочу протянуть руку всем, кто желает работать для Франции», — сказал он.

Соперница Макрона Ле Пен в свою очередь пообещала в случае победы на выборах стать президентом для всех французов и повысить уровень безопасности граждан. Кроме того, она собралась «привести Францию в порядок» за 5 лет.

Я приведу страну в порядок за пять лет. Я обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира Марин Ле Пен глава правой партии «Национальное объединение»

По словам кандидата, большое внимание она уделит обеспечению суверенитета Франции во всех отраслях, «чтобы французы могли решать сами за себя и защищать собственные интересы».

Другие кандидаты после окончания первого тура выборов начали призывать голосовать за Макрона или Ле Пен. Так, кандидат в президенты от партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо призвал голосовать во втором туре за действующего французского лидера Эммануэля Макрона.

Я призываю избирателей заблокировать крайне правых, опустив в урну бюллетень Эммануэля Макрона 24 апреля Янник Жадо кандидат в президенты от партии «Европа — Экология — Зеленые»

Лидер французских коммунистов Фабьен Руссель решил не высказывать поддержки Макрону, однако попросил сторонников голосовать против кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре Фабьен Руссель лидер французских коммунистов

Закрытие участков

В 21:00 10 апреля во Франции закрылись участки для голосования в первом туре президентских выборов, начался подсчет голосов. Тогда, по предварительным данным, которые приводило местное телевидение, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 28,5 процента голосов избирателей, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 24,2 процента.

Согласно законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур. МВД уже признало голосование состоявшимся.