Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России выявили новую схему мошенничества с эскроу-счетами

«Известия»: Госдума попросила Генпрокуратуру пресечь схему мошенничества с эскроу-счетами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Генпрокуратуру и Минстрой России пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10 процентов квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20 процентов. Об этом в понедельник, 11 апреля, пишут «Известия».

По данным издания, депутат Госдумы Александр Якубовский просит ведомства «проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков». Схема мошенничества предполагает, что застройщик продает часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они перепродают их гражданам по завышенной. В результате на эскроу-счетах замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании, а остальные средства получает застройщик, в случае банкротства которого граждане недополучают деньги.

Материалы по теме:
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля

Ранее Национальный совет финансовых рынков (НЦФР) предложил запретить застройщикам продавать квартиры через подставных лиц, избегая счетов эскроу. В НЦФР отмечают рост случаев недобросовестного поведения застройщиков, которые продают квартиры аффилированным лицам — компаниям, ИП или физлицам — по низкой цене и вносят эти суммы на счета эскроу. Потом недвижимость перепродается потребителям по рыночной цене, а сумма «переплаты» поступает сразу застройщику. На счете эскроу остается сумма, существенно ниже реальной стоимости квартиры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Силуанов пригрозил судами Западу в случае объявления дефолта
Россияне вспомнили о покупке тканей в центре Москвы в период СССР
В сети раскрыли секреты успешного собеседования
Водителям в Москве разрешат покидать место ДТП
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Финансист рассказал о способности Европы укрепить рубль
Россиянка поговорила с американцем и выяснила популярные стереотипы о русских
Безос поддержал идею Маска о приюте для бездомных в штаб-квартире Twitter
Москвичей предупредили об опасности разбросанных в парке монет
В России выявили новую схему мошенничества с эскроу-счетами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.