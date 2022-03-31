Покупать жилье в России станет безопаснее

НЦФР предложил запретить застройщикам продавать квартиры через подставных лиц

Необходимо запретить застройщикам продавать квартиры через подставных лиц, избегая счетов эскроу. С таким предложением выступил Национальный совет финансовых рынков (НЦФР), сообщает «Российская газета».

В НЦФР отмечают рост случаев недобросовестного поведения застройщиков, которые продают квартиры аффилированным лицам — компаниям, ИП или физлицам — по низкой цене и вносят эти суммы на счета эскроу. Потом недвижимость перепродается потребителям по рыночной цене, а сумма «переплаты» поступает сразу застройщику. На счете эскроу остается сумма, существенно ниже реальной стоимости квартиры.

Такая схема ставит под сомнение безопасность сделки: покупатель в случае банкротства застройщика получит со счета эскроу меньшую сумме, чем заплатил. Значительное количество сделок происходит через ипотеку, поэтому проблемы появятся и у банков: сумма со счета эскроу не покроет долги заемщика по кредиту. Чтобы приобретение жилья в России стало безопаснее, предлагается внести изменения в закон о долевом строительстве.

Застройщикам запретят продавать значительную часть квартир по цене ниже среднерыночной. Если из отчетности компании выяснится, что в течение квартала более 10 процентов квартир были проданы с существенной скидкой, то надзорные органы смогут обратиться в арбитражный суд с иском о временной приостановке продаж квартир в проблемном жилом комплексе.

В 2021 году сообщалось, что эскроу-счета введут и на загородном рынке недвижимости. Это поможет защитить граждан от риска потери денег при покупке малоэтажного жилья. Безопасность сделок простимулирует спрос на индивидуальные дома.