Россиян защитят от потери денег при покупке загородных домов

Минстрой подготовил законопроект о малоэтажном строительстве и введении эскроу-счетов на загородном рынке недвижимости, пишет «Российская газета». Предполагается, что он поможет защитить граждан от риска потери денег при покупке малоэтажного жилья. Это, в свою очередь, стимулирует спрос на индивидуальные дома.

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Согласно законопроекту, привлекать средства граждан для долевого строительства индивидуальных домов застройщики смогут по схеме, уже действующей в многоквартирном строительстве. Все расчеты будут проводиться через уполномоченные банки и с использованием счетов эскроу. Таким образом, деньги застройщик получит только после ввода частного дома в эксплуатацию. Это снизит вероятность появления заброшенных поселков, отмечает издание.

Для участников загородного рынка эскроу-счета — новинка. Эксперты полагают, что их использование поможет увеличить прозрачность рынка и снизит риски для покупателей. Некоторые опасаются, что введение проектного финансирования может спровоцировать рост цен на дома.

Законопроектом также предусмотрено, что общее имущество на территории загородных поселков по окончании строительства передается в общую долевую собственность дольщиков или государственную или муниципальную собственность. При этом владельцы обязаны будут содержать это имущество.

Ранее стало известно, что купить жилье за городом хотели бы 52 процента россиян. 31 процент уже им владеют, а 17 процентов в принципе не желают приобретать этот вид недвижимости. Постоянно проживать за городом готовы 56 процентов граждан.