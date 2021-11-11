Определена стоимость аренды домов около Москвы на Новый год

ЦИАН: средняя ставка аренды коттеджа в Подмосковье на Новый год составила 58 тысяч рублей

В новогодние праздники стоимость посуточной аренды загородного жилья в Подмосковье увеличивается в несколько раз по сравнению с обычными расценками, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН. Средняя ставка на этот период в настоящее время составляет 58 тысяч рублей.

Год назад она была ниже — 55 тысяч рублей. В среднем новогодние ставки для арендаторов в три-четыре раза выше, чем обычные. «Праздничный» коэффициент стабилен на протяжении последних лет, определили аналитики.

Они рекомендуют откладывать 150-200 тысяч рублей на трехдневную аренду — дома около Москвы, как правило, сдаются минимум на три дня. При этом летом этой суммы хватит на два месяца проживания в съемном коттедже.

Что касается «новогодних» предложений — на сайте ЦИАН пока доступно около 210 объявлений о сдаче домов в аренду на праздники. На Airbnb.ru есть около 90 вариантов. В реальности выбор больше, отмечает издание, так как не все владельцы отдельно указывают, что их коттедж можно снять на Новый год.

Ранее стало известно, что россияне массово захотели отпраздновать Новый год на родине вместо зарубежных стран. С октября наблюдается повышенный спрос на авиабилеты с вылетом в конце декабря —начале января. При этом большинство путешественников предпочитают провести зимние каникулы внутри страны — на заграничные направления приходится лишь 9 процентов всех бронирований.