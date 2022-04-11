Представительство ЕС возобновило работу на Украине

Представительство Евросоюза сообщило о возвращении в Киев

Представительство Европейского союза (ЕС) возобновило свою работу на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства ЕС, передает «Интерфакс».

В представительстве Евросоюза сообщили о возобновлении деятельности на украинской территории и отметили, что работа дипломатов будет продолжена в Киеве.

Диппредставительство ЕС было эвакуировано с Украины 25 февраля, через день после начала российской спецоперации в Донбассе. С тех пор его основная команда работала в городе Жешув на юге Польши. Возвращение представительства Евросоюза в республику анонсировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своей поездки в Киев в апреле.