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Представительство ЕС возобновило работу на Украине

Представительство Евросоюза сообщило о возвращении в Киев

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Представительство Европейского союза (ЕС) возобновило свою работу на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства ЕС, передает «Интерфакс».

В представительстве Евросоюза сообщили о возобновлении деятельности на украинской территории и отметили, что работа дипломатов будет продолжена в Киеве.

Диппредставительство ЕС было эвакуировано с Украины 25 февраля, через день после начала российской спецоперации в Донбассе. С тех пор его основная команда работала в городе Жешув на юге Польши. Возвращение представительства Евросоюза в республику анонсировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своей поездки в Киев в апреле.

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Георгий Нестеров
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