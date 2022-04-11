Глава дипведомства ЕС высказался о безопасности поездок в Киев

Глава дипломатического ведомства ЕС Боррель разрешил ездить в Киев «сколько угодно»

В Европейском союзе положительно оценили безопасность дороги в Киев. С таким мнением выступил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который заявил, что «в Киев теперь можно ездить сколько угодно». Слова чиновника передает ТАСС.

Боррель посетил Киев в начале апреля 2022 года. В ходе поездки глава европейского дипведомства заявил о возобновлении работы представительства ЕС в украинской столице, а также сделал нетипичное для политиков из Европы заявление: пожелал Украине выиграть конфликт с Россией военным путем.

В ЕС Боррель намерен собрать встречу министров иностранных дел стран союза для обсуждения вопроса дополнительной военной помощи Украине. Кроме того, дипломат сообщил, что создал подразделение с участием украинских военных, которые консультировали бы ЕС в подборе необходимого снабжения. «Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие», — заметил Боррель.

11 апреля Боррель еще раз подтвердил намерение Евросоюза помочь Украине завершить конфликт военным путем.