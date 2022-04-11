Фанаты «Убивая Еву» попросили наказать сценаристку сериала

Фанаты «Убивая Еву» потребовали наказать сценаристку из-за концовки сериала

Поклонники требуют наказать сценаристку сериала «Убивая Еву» Лауру Нил из-за событий, произошедших в последней серии проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

После выхода финальной серии четвертого сезона «Убивая Еву», многие поклонники возмутились тем, как плохо создатели сериала отнеслись к ЛГБТ-персонажам в проекте. В последней серии одна из главных героинь, убийца Вилланель (ее играет Джоди Комер), строившая отношения с другой главной героиней, Евой Поластри (Сандра О), внезапно погибает от пуль.

К такому исходу проекта были готовы далеко не все зрители: финал сериала получил оценку 3,2 на сайте IMDB. Больше 1000 поклонников подписали петицию с требованием наказать сценаристку четвертого сезона Лауру Нил, обвинив ее в гомофобии. Многие зрители высказали свое мнение в социальных сетях, пожаловавшись на разочарование от концовки сериала.

«Я действительно чувствую себя обманутым… Я четыре года смотрел этот сериал… и это вывод? Я чертовски зол», — написал один из поклонников сериала в Twitter.

«Прошел один день, а я все еще зол, раздражен и убит горем! А все благодаря Лауре Нил, которая вообще не знала сериал и персонажей!», — заявил другой.

Некоторые зрители признались, что концовка «Убивая Еву» стала худшей со времени финальной серии сериала «Игры Престолов», которую поклонники требовали переснять.

Кинокритики также высказали недовольство по поводу концовки сериала, назвав ее абсолютно неоригинальной. «Лаура Нил, написавшая финал сериала, хотела удивить людей, не удивляя их. Однако выполнение такой техники требует серьезной ловкости, которой просто нет в этой концовке», — пишет Variety.

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