Звезда сериала «Бумажный дом» рассказал о чудесном спасении из сгоревшего дома

Звезда «Бумажного дома» Мигель Эрран рассказал, что чуть не стал жертвой пожара

25-летний испанский актер, звезда сериала «Бумажный дом» Мигель Эрран чуть не стал жертвой пожара в собственном доме. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав видео сгоревшего помещения.

Актер, сыгравший роль хакера по имени Рио в популярном испанском сериале «Бумажный дом», спал, когда в его доме начался пожар. Мигель Эрран чудом спасся, покинув помещение через окно своей спальни. После этого артист поделился видео с места происшествия. На кадрах огонь охватывает почти все здание, а на заднем плане слышатся звуки сирен пожарных машин.

Когда пожар ликвидировали, актер снял еще одно видео, на котором показал сгоревшие дотла комнаты в его доме. Огонь практически уничтожил кухню, гостиную, а также часть прихожей в помещении.

Теперь Мигелю Эррану необходимо делать капитальный ремонт, так как большая часть мебели сгорела. В доме также разбились люстры и оголилась проводка. О причинах возгорания актер не сообщил.

В декабре прошлого года испанский сериал «Бумажный дом» был признан одним из самых обсуждаемых зарубежных проектов. Вместе с ним в перечень также вошли такие сериалы, как «Игра в кальмара», «Люцифер», «Наследие» и «Хороший доктор».

