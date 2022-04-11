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Финансист рассказал о способности Европы укрепить рубль

Финансист Алиев заявил, что согласие Европы платить за газ рублями укрепит нацвалюту РФ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что новые европейские санкции не оказывают значительного влияния на курс рубля, однако в случае, если страны Европы начнут платить за газ в рублях, это будет способствовать укреплению нацвалюты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам финансиста, произошедшее на минувшей неделе укрепление рубля связано с тем, что экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки на внешнем рынке. При этом еще большую поддержку рубль ощутит, когда многие страны решат расплачиваться за газ рублем. Пока такое намерение выразила Венгрия.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта. По его словам, прежде всего стоит отметить снижение цен на технику на 20-30 процентов.

Марина Совина
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