Врач подсказал простую формулу расчета идеальной талии

Терапевт Крисп: чтобы рассчитать идеальную окружность талии, поделите ее размер на рост

Терапевт Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании Пол Крисп подсказал простую формулу расчета идеальной талии. Его слова приводит Daily Mail.

Крисп посоветовал разделить окружность талии на свой рост. Результат от 0,4 до 0,49 будет говорить о том, что ожирения нет. Результат от 0,5 до 0,59, продолжает врач, говорит о возможном риске для здоровья, а от 0,6 — о том, что риск максимальный.

Так, приводит пример доктор, женщина ростом 162 сантиметра с талией окружностью примерно в 73 сантиметра будет считаться британскими врачами здоровой. Однако талия окружностью в 81 сантиметр, говорит Крисп, уже должна стать для нее поводом задуматься о своем здоровье.

Формулу могут использовать мужчины и женщины разных национальностей, уточнил терапевт.

Ранее психолог и специалист в области расстройств пищевого поведения Кэролин Росс рассказала, как перестать заедать одиночество и стресс. Она объяснила, что переедание не помогает справляться с негативными эмоциями, и назвала другой действенный способ нормализовать психологическое состояние.