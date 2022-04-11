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Врач подсказал простую формулу расчета идеальной талии

Терапевт Крисп: чтобы рассчитать идеальную окружность талии, поделите ее размер на рост

Фото: Oleksandr Rupeta / Globallookpress

Терапевт Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании Пол Крисп подсказал простую формулу расчета идеальной талии. Его слова приводит Daily Mail.

Крисп посоветовал разделить окружность талии на свой рост. Результат от 0,4 до 0,49 будет говорить о том, что ожирения нет. Результат от 0,5 до 0,59, продолжает врач, говорит о возможном риске для здоровья, а от 0,6 — о том, что риск максимальный.

Так, приводит пример доктор, женщина ростом 162 сантиметра с талией окружностью примерно в 73 сантиметра будет считаться британскими врачами здоровой. Однако талия окружностью в 81 сантиметр, говорит Крисп, уже должна стать для нее поводом задуматься о своем здоровье.

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Формулу могут использовать мужчины и женщины разных национальностей, уточнил терапевт.

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Александра Лисица
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