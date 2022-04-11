Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен на выборах

Глава МВД Франции Дарманен назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре выборов

Результаты главы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов являются тревожным сигналом, которым нельзя пренебрегать. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNews.

«Голос крайне правых, особенно за госпожу Ле Пен — это сигнал тревоги. И к нему надо прислушаться (...) Она добилась важного результата, им нельзя пренебрегать. Я хочу сказать избирателям, которые проголосовали за Марин Ле Пен, что мы услышали их просьбы проявить эмпатию и прислушаться к рабочему классу», — сказал он.

Ранее стали известны результаты первого тура выборов во Франции после подсчета 97 процентов голосов. Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан. На третьем месте оказался Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.

