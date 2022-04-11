Во Франции предрекли жесткую схватку между Макроном и Ле Пен во втором туре

Западные СМИ предрекли жесткую схватку между Макроном и Ле Пен во втором туре выборов

Во Франции предрекли жесткую схватку между действующим президентом республики Эммануэлем Макроном и его главной соперницей, главой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, который пройдет 24 апреля. Об этом заявили некоторые западные СМИ, передает РИА Новости.

Газета Figaro отмечает, что итог голосования предсказать невозможно, так как поддержка обоих кандидатов велика. При этом Le Monde считает, что результаты первого тура демонстрируют масштабный раскол во французском обществе — между управленцами и рабочими, между крупными городами и провинцией.

Ряд изданий пишет, что Макрон шел на выборы безусловным фаворитом, однако тусклая предвыборная кампания не позволила ему существенно вырваться вперед. При этом Ле Пен смогла мобилизовать своих сторонников, несмотря на прогнозы по падению ее рейтингов из-за ситуации на Украине.

Financial Times сообщает, что Ле Пен никогда не была так близка к завоеванию власти в Пятой республике. Однако британская газета The Guardian указывает, что результаты второго тура во многом будут зависеть от голосов избирателей левого кандидата Жана-Люка Меланшона, занявшего третье место в первом туре. Так, в 2017-м году большинство его сторонников отдали голос за Макрона.

Ранее стали известны результаты первого тура выборов во Франции после подсчета 97 процентов голосов. Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан. На третьем месте оказался Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.