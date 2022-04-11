«Ъ» заявил о смещении фокуса с площади квартир на функциональность планировки

В 2022 году россияне отказались от больших квартир в пользу функциональных — фокус с площади жилья сместился на удобство планировки. К такому выводу пришли опрошенные «Коммерсантом» эксперты в области недвижимости.

Специалисты отметили, что за последние годы размеры объектов в строящихся домах заметно сократились — так, в Петербурге с начала 2016 года квартиры на массовом рынке стали меньше на 20 процентов. По данным директора по маркетингу компании Legenda Всеволода Глазунова, после прекращения действия расширенной программы льготной ипотеки средняя площадь жилья достигла исторического минимума — 40 квадратных метров.

Однако вместе с этим большим спросом у россиян начали пользоваться авторские архитектурные решения, позволяющие создать современный интерьер.

Стали более востребованы кухни-гостиные, мастер-спальни, появились дополнительные пространства для кабинета, гардероба, прачечной. Рынок заговорил о том, насколько эргономичным должно быть пространство, какой должна быть логистика, какого рода инженерия должна поддерживать эти решения Всеволод Глазунов директор по маркетингу компании Legenda

Генеральный директор Element Development Виталий Коробов уточнил, что покупатель платит за все домовладение, а не за «квадрат» — наличие бесполезных лишних метров делает квартиру менее востребованной. По прогнозам директора департамента недвижимости группы ЦДС Сергея Терентьева, на фоне роста цен в последнее время площадь жилья будет уменьшаться, но рационально. «При проектировании и строительстве главное не уйти ни в одну из крайностей. Не делать ни супербольшую квартиру, ни супермаленькую. Покупатель стал более внимательно относиться к планировке квартиры, к ее оптимальному использованию», — объяснил эксперт.

Руководитель отдела продаж группы «Аквилон» Егор Федоров добавил, что в новых жилых комплексах востребованными станут дополнительные функции — наличие индивидуальных кладовых помещений, колясочных и других вспомогательных объектов.

Директор по экономике и финансам корпорации «Мегалит» Алексей Плюта допускает, что, помимо минимальных метражей по доступной цене, спросом продолжат пользоваться семейные квартиры, поскольку сохранятся ставки по ипотеке от 4,69 процента для семей с детьми (родившимися после 1 января 2018 года). Здесь речь идет о проектах с оптимальными планировками, которые обеспечены необходимой инфраструктурой — детскими садами, магазинами, игровыми площадками и рекреационными зонами.

Руководитель направления стратегического маркетинга AAG Павел Евсюков считает, что площади продолжат сокращаться во всех сегментах. «Если в эконом-классе возможности оптимизации площадей ограничены за счет изначально мелкой нарезки, то недвижимость бизнес- и премиум-класса продолжит эксперименты с форматами. Во главе проектирования встанет принцип "полезных" метров, характеризующийся рациональностью планировочных решений и отказом от "лишних" площадей, в первую очередь в коридорах и холлах», — предсказал специалист.

Евсюков добавил, что логичным шагом станет пересмотр планировочной структуры проектов — будет больше студий и «евродвушек», а также произойдет дробление многокомнатных вариантов на более компактные. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», доля квартир евроформата с объединенной кухней-гостиной в структуре спроса выросла с 25 процентов в 2019 году до 40 процентов в 2021-м.

Всеволод Глазунов предположил, что конкуренцию будут выигрывать те девелоперы, которые умеют работать с функциями — продуманность каждого метра и его полезность станут одним из главных критериев для покупателей при выборе жилья. Однако при подобной оптимизации, по мнению эксперта, ассортимент объектов может снизиться.

«Нужно понимать, что чем больше типов планировок, тем сложнее сделать каждую из них максимально ценной с точки зрения соотношения цены и функционала. Чем меньше планировочных решений и чем более они унифицированы, тем проще проектировать», — прокомментировал Глазунов.

Однако участники рынка элитной недвижимости тренд на уменьшение площадей жилья не подтверждают — размеры квартир и число комнат в 2021 году продолжили расти. «По-прежнему самый востребованный метраж трехкомнатных квартир остается в диапазоне 120-150 квадратных метров. В бизнес-классе, напротив, наблюдается некоторое уменьшение площадей как в предложениях от застройщиков, так и в запросах от покупателей», — пояснила директор по продажам и управлению недвижимостью компании «Бронка Девелопмент» Мария Дуганова.

Примером безупречной планировки в России назвали квартиры в домах хрущевской постройки. Помещения в подобных зданиях небольшие, но, по мнению экспертов, в них продуман каждый сантиметр.