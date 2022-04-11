В Городце построят 40-метровую канатную дорогу

В Городце построят фуникулер и 40-метровую канатную дорогу к Музейному кварталу

В Городце в Нижегородской области постоят фуникулер к Музейному кварталу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Длина канатной дороги составит 40 метров — это будет один самых коротких подъемников такого типа. «Но при том, что средний уклон подъема составляет 18-19 градусов, канатная дорога может стать большим подспорьем и для туристов, и для жителей города. В первую очередь, для людей с ограниченными возможностями», — рассказал главный эксперт Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Дмитрий Казьмин.

Фуникулер появится на спуске к Волге рядом с несколькими объектами культурного наследия: Домом Дементьевой, усадьбой купца Лапшина и усадьбой купца Пугина-Корытникова. В ходе строительства также проведут археологические раскопки на площади 981 квадратный километр.

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