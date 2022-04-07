В Нижнем Новгороде откроется выставка «Удивительная фотография»

В Русском музее фотографии 7 апреля открывается выставка «Удивительная фотография»

В Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 7 апреля в 16:00 состоится открытие выставки «Удивительная фотография». Как уточняет портал «Нижний 800», в экспозиции будут представлены работы участников образовательного проекта, учащихся школ Нижнего Новгорода, а также Богородского, Кстовского, Сокольского, Володарского, Первомайского, Дивеевского и Тонкинского районов.

Портал указывает, что специальный проект создавался музеем совместно с образовательным центром «Вега» в рамках программы развития и поддержки юных талантов по направлению «Искусство» министерства культуры и министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

В течение месяца работники музея проводили практические и онлайн-занятия по фотографии. Специальный курс был посвящен знакомству с историей возникновения фотографии, жанрами фотоискусства и ключевыми вехами развития фототехники. Во время обучения подопечные также знакомились и с музейными коллекциями, включающими работы Андрея Карелина и Максима Дмитриева, которые являются частью золотого фонда отечественной фотографии. При этом после каждого занятия школьники получали задание по фотосъемке.

Ранее сообщалось, что Национальный музей Дагестана впервые представил в Хакасии экспозицию «Седой Каспий».